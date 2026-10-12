الكويت.. البحث عن عروسين سرقا فستان سهرة

خبرني - شرع رجال المباحث الكويتية في البحث عن شاب وفتاة يرجح أنهما عروسان، على خلفية اتهامهما بسرقة فستان سهرة أصفر فاخر تتجاوز قيمته 850 دينار كويتي (1935 دينار اردني تقريبا)، من داخل محل متخصص في بيع أزياء السهرة بأحد المجمعات الراقية بمنطقة العقيلة.

وبحسب مصدر أمني، فإن مدير المحل تقدم إلى المخفر وأبلغ عن اكتشاف سرقة فستان سهرة، وقدم إلى رجال الأمن تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت وجود شاب وفتاة داخل المحل قبيل اكتشاف الواقعة.

وأوضح المصدر أن التسجيلات أظهرت الثنائي وهما يتجولان داخل المحل لنحو نصف ساعة ويتفحصان الأزياء المعروضة، قبل أن ترصد الكاميرات الفتاة وهي تضع فستان سهرة أصفر داخل كيس كان بحوزتها، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أداة حماية مثبتة عليه لكشف السرقة.

ولم تتوقف تفاصيل الواقعة عند هذا الحد، إذ أظهرت التسجيلات، بحسب البلاغ، تحركات مرافق الفتاة واقترابه من أجهزة الرصد الموجودة بالمحل، في محاولة للتأكد من عدم وجود وسيلة يمكن أن تكشف خروج الفستان من دون سداد قيمته.

وأضاف المصدر أن السرقة لم تكتشف إلا لاحقا، عندما لاحظ أحد العاملين فقدان الفستان، لتبدأ مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع ما جرى داخل المحل، حيث جرى رصد تحركات الشاب والفتاة وربط وجودهما بواقعة اختفاء الفستان.

وقدم مسؤول المحل بالتسجيلات إلى الجهات الأمنية، فيما سجلت قضية سرقة، وبدأ رجال المباحث تحرياتهم لتحديد هوية الشاب والفتاة وجنسيتهما وضبطهما، فيما أكد المصدر أن تسجيلات كاميرات المراقبة تمثل الخيط الأبرز لكشف ملابسات الواقعة.