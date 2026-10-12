الملك يمنح العاهل الماليزي قلادة الحسين بن علي

خبرني - منح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، جلالة ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، قلادة الحسين بن علي، تقديرا للروابط الأخوية وتعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتسلم جلالته من جلالة ملك ماليزيا، وسام التاج الوطني الرئيسي السامي، وهو أرفع وسام ماليزي يمنح لقادة الدول والشخصيات الرفيعة، تقديرا لجهود جلالة الملك في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرت لجلالة الملك مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الوطني الماليزي، تضمنت استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بجلالته.

وشكر جلالة الملك، في بداية المباحثات الموسعة، جلالة السلطان إبراهيم على كرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وتهدف للبناء على الشراكة الوثيقة بينهما لتطوير التعاون في جميع المجالات.



بدوره، تحدث جلالة ملك ماليزيا عن أهمية زيارة جلالة الملك، لافتا إلى عمق إرث العائلتين الملكيتين في ماليزيا والأردن ومتانة الروابط بينهما ودورهما في الحفاظ على الإرث الإسلامي.