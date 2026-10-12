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الملك: لا يمكن السماح للتصعيد الخطير بالاستمرار

  • 12 أكتوبر 2026
  • 12:22
الملك لا يمكن السماح للتصعيد الخطير بالاستمرار

خبرني - قال جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، إنه لا يمكن السماح للتصعيد الخطير بالاستمرار، معربا عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وشدد جلالته، خلال مباحثات مع جلالة ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور، على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في المنطقة، بما فيها الإجراءات في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة، منوها إلى استمرار المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت جلالته النظر إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية، وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع.

وتطرق جلالة الملك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان، مبينا أنه يجب احترام سيادتهما وأمنهما.

ودعا جلالته المجتمع الدولي للتحرك لوقف المسار الخطير الذي تتخذه إسرائيل في المنطقة، لتجنب توسع الصراع بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول وأمن شعوبها.

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