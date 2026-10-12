الملك يبحث مع ملك ماليزيا العلاقات الراسخة بين البلدين ومستجدات الإقليم

خبرني - استهل جلالة الملك عبدﷲ الثاني زيارة الدولة إلى ماليزيا، اليوم الاثنين، بعقد مباحثات مع جلالة ملك ماليزيا، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، في القصر الوطني الماليزي بكوالالمبور، تناولت العلاقات الراسخة بين الأردن وماليزيا، وأبرز المستجدات الإقليمية.

وشكر جلالة الملك، في بداية المباحثات الموسعة، جلالة السلطان إبراهيم على كرم الضيافة، مؤكدا أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وتهدف للبناء على الشراكة الوثيقة بينهما لتطوير التعاون في جميع المجالات.

وبالحديث عن الأوضاع الإقليمية، قال جلالته إنه لا يمكن السماح للتصعيد الخطير بالاستمرار، معربا عن تطلع الأردن للعمل مع ماليزيا على مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وشدد جلالة الملك على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في المنطقة، بما فيها الإجراءات في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة، منوها إلى استمرار المعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت جلالته النظر إلى تطابق موقف الأردن وماليزيا بخصوص مركزية القضية الفلسطينية، وحل الدولتين كالسبيل الوحيد لإيجاد حل للصراع.

وتطرق جلالة الملك إلى الأوضاع في سوريا ولبنان، مبينا أنه يجب احترام سيادتهما وأمنهما.

ودعا جلالته المجتمع الدولي للتحرك لوقف المسار الخطير الذي تتخذه إسرائيل في المنطقة، لتجنب توسع الصراع بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول وأمن شعوبها.

بدوره، تحدث جلالة ملك ماليزيا عن أهمية زيارة جلالة الملك، لافتا إلى عمق إرث العائلتين الملكيتين في ماليزيا والأردن ومتانة الروابط بينهما ودورهما في الحفاظ على الإرث الإسلامي.

ولفت جلالة ملك ماليزيا إلى عمق العلاقات بين البلدين، ومجالات تعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجال العسكري.

ومنح جلالة الملك، العاهل الماليزي قلادة الحسين بن علي، تقديرا للروابط الأخوية وتعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتسلم جلالته من جلالة ملك ماليزيا، وسام التاج الوطني الرئيسي السامي، وهو أرفع وسام ماليزي يمنح لقادة الدول والشخصيات الرفيعة، تقديرا لجهود جلالة الملك في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرت لجلالة الملك مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الوطني الماليزي، تضمنت استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بجلالته.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى ماليزيا إسماعيل المعايطة.