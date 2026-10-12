هيئة النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات من موديل 2020

خبرني - تدرس هيئة تنظيم النقل البري مقترحا للسماح بإدخال مركبات من موديل 2020 عند الاستبدال التحديثي للتاكسي الأصفر، من خلال توسيع نطاق الموديلات المقبولة 3 سنوات إضافية، بهدف تسريع تحديث الأسطول خلال عام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي تنفيذي عقدته الهيئة، الاثنين، برئاسة مديرها العام رياض الخرابشة، لبحث سبل تطوير خدمات التاكسي الأصفر وتحسين ظروف عمل المشغلين والسائقين.

وتناول الاجتماع مقترح مراجعة التعليمات المتعلقة بسنة صنع المركبات المسموح بإدخالها عند الاستبدال التحديثي، ودراسة توسيع نطاق الموديلات المقبولة بالرجوع ثلاث سنوات إضافية، بما يسمح بإدخال مركبات من موديل 2020.

وأكد نائب نقيب أصحاب مكاتب التاكسي محمد الحديد أهمية الإسراع في استكمال إجراءات إصدار تعليمات تطبيقات التاكسي الأصفر، لما لها من أثر في تسهيل وصول الركاب إلى الخدمة، وتقليل أوقات الانتظار، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة ضمن إطار منظم يراعي حقوق الركاب والسائقين والمشغلين.

من جهتهم، أشار ممثلو النقابة إلى أن المركبات المستحقة للشطب من موديل 2013، وأن إتاحة استبدالها بمركبات أحدث، ضمن متطلبات فنية واضحة، يحقق تحسناً في السلامة والراحة والكفاءة التشغيلية، ويخفف نفقات الصيانة والتحديث، ويحسن المردود المالي للسائق والمالك والهيئة.

وجرى الاتفاق على المضي قدما في الإجراءات المتعلقة بدراسة المقترح وتعديل التعليمات ذات الصلة.

وأشاد ممثلو النقابة بجهود مسؤول ملف التطبيقات في الهيئة محمد العبدالله، مؤكدين أهمية تمكينه وتعزيز الإمكانات المساندة لعمله، وتكثيف الرقابة على تطبيقات النقل الذكية، بما يعزز الالتزام بمتطلبات الترخيص والتصريح، ويحسن تنظيم خدمات نقل الركاب في المملكة.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والنقابة لمتابعة الملفات المطروحة، وبحث الموضوعات التي تتباين بشأنها وجهات النظر، لا سيما ما يتعلق بأنماط النقل المنافسة لخدمة التاكسي الأصفر، ومنها الليموزين والسفريات والتطبيقات الذكية والسرفيس، وصولاً إلى مقترحات عملية تدعم عدالة المنافسة وتكامل الخدمات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.