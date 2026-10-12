أمانة عمّان تكثف الرقابة لمنع الأراجيل في الحدائق بجولات صباحية ومسائية

خبرني - تكثف أمانة عمّان الكبرى إجراءاتها الرقابية لمنع إدخال الأراجيل وتدخينها في الحدائق والمرافق العامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المطلات التي تقدم الأراجيل دون ترخيص، ضمن خطة تنفذها بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية والأجهزة الأمنية.

وقالت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة، وسام أبو خلف، إن المطلات التي تقدم الأراجيل تُعامل بوصفها أنشطة مهنية غير مرخصة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع دائرة الضبط والإزالة.

وأضافت أبو خلف لـ"المملكة" الاثنين، أن الخطة تشمل تكثيف الجولات الميدانية في الحدائق العامة، وتركيب لوحات إرشادية، وتنفيذ أنشطة توعوية، إلى جانب تسيير فرق تفتيش صباحية ومسائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وتتركز الجولات على المواقع الأكثر ارتيادا والأوقات التي تشهد كثافة في أعداد الزوار، ولا سيما الفترات المسائية والعطل الرسمية، استنادا إلى الشكاوى والملاحظات الواردة إلى الأمانة.

وبحسب أبو خلف، تبدأ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالإنذار، وقد تصل إلى تحرير المخالفة وفق الأنظمة النافذة، فيما تُحال المخالفات المتعلقة بنظام منع المكاره رقم 83 لسنة 2024 إلى قاضي محكمة أمانة عمّان لتحديد الغرامات المستحقة.

وشددت على أن الخطة لا تستهدف زيادة عدد المخالفات، بل تعزيز الالتزام وحماية مرتادي الحدائق، خصوصا الأطفال والعائلات، من التدخين السلبي، والحد من مخاطر الفحم والرماد ومخلفات الأراجيل التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق.

وفيما يتعلق بمؤجري الأراجيل المتجولين، أوضحت أبو خلف أن التعامل معهم يجري بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الأمانة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تندرج ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

أما التدخين داخل الحدائق، فتتوزع مسؤولية التعامل معه بين الجهات المعنية؛ إذ تتولى وزارة الصحة الاختصاص المتعلق بالتدخين، فيما تضطلع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على الأمن والسلامة، إلى جانب دور الأمانة ضمن صلاحياتها.

وفي سياق متصل، كشفت أبو خلف عن وجود أربع عيادات للإقلاع عن التدخين تابعة للأمانة، تقدم خدمات التوعية والإرشاد الصحي، وتقيّم حالة المدخنين ودرجة اعتمادهم على النيكوتين، وتضع خططا لمساعدتهم على الإقلاع، إضافة إلى المتابعة الدورية للحد من احتمالية العودة إلى التدخين.

وتقيس الأمانة فاعلية خدمات العيادات من خلال أعداد المراجعين والمستفيدين ومستوى رضاهم، مشيرة إلى أن المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة تظهر تجاوبا وارتفاعا في مستوى الوعي لدى المواطنين.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان قد وجّه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق والمرافق العامة، حفاظا على سلامة مرتاديها وحقهم في التنزه، وصونا للمظهر العام لهذه المواقع.