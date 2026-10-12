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الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية

  • 12 أكتوبر 2026
  • 12:10
الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية

خبرني - أدان الأردن، الاثنين، استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنّها ميليشا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام أمس الأحد، وأسفرت عن وفاة أحد المقيمين وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان إدانة الأردن واستنكاره الاعتداءات على المطارَين وعلى المدنيين والمرافق المدنية والاقتصادية في السعودية، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً غاشمًا على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفى، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

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