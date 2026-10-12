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الملك يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي سبل توطيد العلاقات

  • 12 أكتوبر 2026
  • 12:07
الملك يبحث مع رئيس الوزراء الماليزي سبل توطيد العلاقات

خبرني - بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال لقاء في كوالالمبور، الاثنين، سبل توطيد العلاقات الأردنية-الماليزية والاستفادة من إمكانات البلدين لرفع مستوى التعاون في عدة مجالات.

وأعرب جلالته، خلال اللقاء، عن أهمية البناء على هذه الزيارة للارتقاء بالعلاقات الثنائية التي تمتد لأكثر من 60 عاما، والبناء عليها لتعزيز الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد جلالة الملك التزام الأردن بجهود تحقيق السلام والاستقرار إقليميا ودوليا، ودعم المساعي الدبلوماسية لحل الصراعات وحماية المدنيين وإيصال المساعدات لهم، مشيرا إلى أهمية التعاون الوثيق مع ماليزيا في هذا الإطار.

وأشار جلالته إلى أهمية تعزيز التنسيق ضمن منظمة التعاون الإسلامي لحشد موقف دولي فاعل يوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد جلالة الملك ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما على أراضيهما.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الماليزي اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة مع الأردن، والحرص على تعزيز العمل المشترك، خاصة بمجالات التكنولوجيا والدفاع.

واتفق الجانبان على إعادة تفعيل اللجنة التجارية الأردنية الماليزية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في ماليزيا إسماعيل المعايطة.

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