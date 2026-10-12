رد حاسم من وزير الطاقة السعودي على (القصف الحوثي)

خبرني - أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية ماضية في تحقيق أهدافها التنموية بعزيمة راسخة، وأن الخوف لا مكان له في قاموس السعوديين.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر البترول العالمي في الرياض، إن السعوديين يمتلكون العزيمة والإيمان الراسخ بقدرتهم على تجاوز التحديات. وأكد أن المملكة ستثبت للعالم قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف، مع إبقاء التركيز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال الوزير "إن الحرب تشكل تحدّيا للبنى التحتية والمؤسسات في بلاده وقدرتها على الصمود، في وقت الذي تتصاعد فيه المواجهة بين الرياض والحكومة اليمنية الشرعية من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى.

وأضاف: "المملكة ماضية بثقة وعزيمة في تحقيق مستهدفاتها التنموية والتحولية. والخوف ليس له مكان في قاموس السعوديين، والمملكة لن تفرط في أي فرصة من شأنها الحفاظ على تماسكها وتحقيق رؤيتها المستقبلية".

وأشار الوزير إلى أن مسؤولية المملكة لا تقتصر على التعامل مع تحديات الحاضر، بل تمتد إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه أبنائها وأحفادها، من خلال مواصلة العمل على تحقيق الرؤية التي تضع السعودية في موقع متقدم بين دول العالم.

ولفت وزير الطاقة إلى الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية واصفا أنها "كانت شديدة"، وموضحا أن "رد المملكة يجب أن يكون بنفس القدر من الشدة".

وقد استهدفت هجمات حوثية مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض يومي السبت والأحد، وأسفرت هجمات يوم السبت عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.