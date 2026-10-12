الدولار عند أعلى مستوى في 18 شهرا

خبرني - جرى تداول الدولار اليوم الاثنين عند أعلى مستوى له في عام ونصف بعد انخفاض جراء حذر المستثمرين واتجاههم نحو الأصول الآمنة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16 نقطة، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي.

وقال ​محللون في بنك "الكومنولث" الأسترالي في مذكرة: "نتوقع أن يواصل الحوثيون هجماتهم على منشآت الطاقة السعودية، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط والدولار الأمريكي". وأضافوا أنه على الرغم من تأكيد إيران تلقيها مقترح سلام من الولايات المتحدة عبر وسطاء "فإننا لا نتوقع حدوث ​تحول مفاجئ هذا الأسبوع".

وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى ‌تقرير مؤشر ⁠أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أواخر أكتوبر 2026 بشأن أسعار الفائدة.