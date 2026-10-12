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وفاة الحاج ماجد عبدالرؤوف النوباني

  • 12 أكتوبر 2026
  • 12:01
وفاة الحاج ماجد عبدالرؤوف النوباني

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، يتقدم الحاج فيصل الحجوج وأبناؤه بأحرّ التعازي وصادق المواساة بوفاة فقيدهم الغالي وعديلهم المرحوم بإذن الله تعالى:

الحاج ماجد عبدالرؤوف النوباني (أبو خالد)

والد كلٍّ من خالد وأحمد وعبدالرؤوف.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رحمك الله يا أبا خالد، وأسكنك فسيح جناته، وجعل ذكراك الطيبة باقية في قلوبنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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