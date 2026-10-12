جمعية دار أبو عبدالله تشارك في معرض (فروت أتراكشن 2026) في مدريد

خبرني - شاركت جمعية دار أبو عبدالله في معرض «فروت أتراكشن 2026»، أحد المعارض المتخصصة في قطاع الفواكه والخضراوات، والذي أُقيم في مركز إيفيما مدريد في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 8 تشرين الأول 2026، بهدف التعريف بالمنتجات المحلية واستكشاف فرص التعاون والتصدير، وتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الدولية.

وتُعدّ جمعية دار أبو عبدالله إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحقيق دخل مستدام للشركاء المحليين، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في مختلف المجالات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم الاقتصادية ودعم استدامة مصادر دخلهم.

ويجمع معرض «فروت أتراكشن» الجهات العاملة في قطاع الفواكه والخضراوات ومختلف مراحل سلسلة القيمة المرتبطة به، بما يشمل الإنتاج والتجارة والتعبئة والخدمات اللوجستية والابتكار، موفرًا منصة متخصصة للتواصل مع الجهات المعنية بالقطاع، والتعرّف على متطلبات التجارة الدولية، واستكشاف فرص الشراكات التي تتيح للمنتجات المحلية الوصول إلى أسواق جديدة.

وشهد جناح جمعية دار أبو عبدالله زيارة سعادة السيدة رغد السقا، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة إسبانيا، حيث اطّلعت على مجموعة من المنتجات المحلية التي تشمل المحاصيل الطازجة، ومنتجات التمر، والفراولة المجففة بالتجميد، والعسل ومنتجات النحل، التي ينتجها شركاء المجتمع المحلي. وتعكس هذه المنتجات نموذج الجمعية في الجمع بين جودة الإنتاج والأثر المجتمعي، من خلال توفير فرص إنتاجية تسهم في تمكين الشركاء وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود الجمعية في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها في القطاعات الإنتاجية، من خلال تنمية مهاراتهم، وتعزيز قدرتهم على تبنّي الممارسات الحديثة والمعايير المعتمدة في مجالات الإنتاج والجودة، بما يدعم تطوير منتجاتهم ويرفع قدرتهم التنافسية ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتسويق والتصدير.

وتؤكد مشاركة جمعية دار أبو عبدالله في هذا المعرض أهمية الربط بين التمكين الاقتصادي وتطوير المنتجات المحلية، بما يعزز فرص الشركاء في تحقيق دخل مستدام، ويسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.