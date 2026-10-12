شراكة استراتيجية بين جامعة الشرق الأوسط ونقابة الصحفيين

خبرني - وقّعت جامعة الشرق الأوسط ونقابة الصحفيين الأردنيين مذكرة تعاون تستهدف إطلاق مسار شراكة استراتيجي يربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وقّع المذكرة التي تؤسس لإطار تعاون مشترك يفتح المجال أمام فرص تدريبية أكثر اتصالًا بالواقع المهني، رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، فيما وقع عن النقابة نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، بحضور عمداء كليات، وأعضاء هيئة تدريسية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وفي هذا الصدد، قالت المحادين إن هذا التعاون يعكس حرص الجامعة على بناء شراكات وطنية فاعلة تتيح للطلبة فرصًا تدريبية أكثر اتصالًا بواقع المهنة، وتؤهلهم لمواكبة تطوراتها الرقمية والتقنية بكفاءة ووعي، دون التفريط بأسس الرسالة الصحفية القائمة على التحقق والمسؤولية المهنية.

من جهته، أشاد المومني بالمكانة الأكاديمية المتقدمة لجامعة الشرق الأوسط، وسمعتها المؤسسية، وخبراتها التعليمية، مثمنًا توجهها نحو توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية بما يخدم الطلبة وتطلعاتهم.

وعلى هامش توقيع المذكرة، أجرى وفد النقابة جولة في كلية الإعلام بالجامعة، اطلعهم عميد كلية الإعلام الدكتور رامز أبو حصيرة خلالها على استوديوهاتها ومرافقها التعليمية والتدريبية، وما توفره من إمكانات تقنية وتجهيزات حديثة تدعم التدريب العملي، وتمكّن الطلبة من اكتساب المهارات المهنية اللازمة لمواكبة متطلبات العمل الإعلامي وتطوراته المتسارعة.