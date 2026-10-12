في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بأكمله ، تبرز أهمية الرؤية الملكية ، القائمة على حماية أمن الأردن واستقراره، ومواصلة مسيرة التحديث والبناء، بما يحفظ مكتسبات الوطن ويفتح آفاقًا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتأكيدا على ما قاله معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر ( حماية الحاضر وبناء المستقبل) مساران متلازمان في الرؤية الملكية

ومن هنا فإن حماية الحاضر تبدأ بصون الوحدة الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؛ فالأمن والاستقرار هما الأساس الذي تقوم عليه التنمية، والركيزة التي تنطلق منها مسيرة الإنجاز. كما أن المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب الوعي والانتماء والعمل المخلص، والحرص على حماية ما تحقق من إنجازات والبناء عليه وتطويره، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن

أما بناء المستقبل، فيبدأ بالاستثمار في الإنسان ، وتمكين الشباب، وتوفير فرص العمل، وتطوير التعليم، وتشجيع التعليم المهني والمشاريع الإنتاجية، وتحويل الخطط الوطنية إلى نتائج ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية. فالمستقبل لا يُبنى من نقطة الصفر، بل بالاستناد إلى ما أنجزه الأردنيون من خبرات وتجارب ومكتسبات، والانطلاق منها نحو مراحل أكثر تقدمًا وإنجازًا

إن الرؤية الملكية لا تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر، بل تتطلع إلى صناعة المستقبل من خلال التحديث والإصلاح وتعزيز كفاءة المؤسسات. غير أن تحقيق الطموحات الوطنية يتطلب شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وإرادة جادة في التنفيذ، وشفافية في الأداء، وعدالة في توزيع الفرص، إلى جانب الإيمان بأن مسيرة البناء تحتاج إلى الصبر والمثابرة والعمل المتواصل، وأن الوصول إلى الغايات المنشودة لا يتحقق بالتمني، بل بالعزيمة والإخلاص وتحمل المسؤولية.

إن الأوطان لا تُبنى بالشعارات وحدها، ولا تُصان مكتسباتها إلا بوعي أبنائها وتكاتف جهودهم واستعدادهم لمواصلة العطاء وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعتها وتقدمها. ومن واجبنا جميعًا أن نحافظ على مقدرات الأردن، وأن نبني على ما هو قائم، وأن نواصل العمل بإصرار وثبات، حتى نصل إلى ما نصبو إليه من تنمية وازدهار ومستقبل أكثر أمنًا واستقرارا.

سيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، ماضيًا في مسيرة البناء والتحديث، مستندًا إلى إرادة أبنائه وإيمانهم بقدرتهم على تجاوز التحديات. فاستقرارنا قوة، ووحدتنا حصانة، والمحافظة على مقدراتنا واجب، والعمل من أجل مستقبل أجيالنا أمانة تتطلب منا الصبر والتضحية والإخلاص

حفظ الله الأردن، قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ووفق أبناءه لمواصلة مسيرة العطاء والبناء وحماية مقدراته ومكتسباته حتى تبلغ جميعا ما نصبو إليه من رفعة الوطن وتقدمه.