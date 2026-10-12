اتهام شابين من النقب بتهريب 48 كيلوغرامًا من المخدرات إلى الأردن

خبرني - أفادت وسائل إعلام فلسطينية انه وجهت التهم ضد شابين من منطقة النقب جنوب فلسطين، أحدهما قاصر، بشبهة تهريب نحو 48 كيلوغرامًا من الكوكايين والحشيش إلى الأردن، مقابل السجائر ومبلغ مالي.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أنها رصدت مراقبات الجيش، يوم 14 أيلول/سبتمبر 2026، المشتبه بهما أثناء محاولتهما تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، ما استدعى تحرك قوات الأمن إلى المنطقة.

وأنها عثرت على أكياس تحتوي على نحو 48 كيلوغرامًا من الكوكايين والحشيش، فيما أُوقف المشتبه بهما بعد مطاردة بالقرب من مفرق مجيدو وضُبطت بحوزتهما 47 علبة سجائر، قيل إنها أُلقيت من الجانب الأردني مقابل المخدرات، وفقًا للشبهات.

وأظهر التحقيق أن المشتبه بهما كان من المفترض أن يتقاضى كل منهما 5 آلاف دولار مقابل تنفيذ عملية التهريب وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما أمام المحكمة المركزية في الناصرة.