أطعمة تحسن وظائف الدماغ

خبرني - يشير الطبيب خافير كوينتيرو إلى أن هناك أطعمة محددة تحتوي على المواد المغذية اللازمة للدماغ للعمل بصورة طبيعية وتحسين وظائفه.

ووفقا له يحتاج إلى -

أولا، إمداد منتظم من فيتامين B9، الذي يمكن الحصول عليه من الخضراوات الورقية الخضراء، والعدس، والهليون، والأفوكادو.

ثانيا، يعتبر فيتامين B6، الموجود في الديك الرومي، والحمص، والموز، والفستق، ضروريا لوظائف الدماغ السليمة.

ثالثا، يجب ومن المهم مراقبة مستوى فيتامين D، ولتحقيق ذلك، من الضروري تناول المزيد من الأسماك الدهنية، مثل الماكريل والسلمون.

رابعا، يجب تناول منتجات الألبان، والمحار، ولحم البقر لضمان حصول الجسم على فيتامين B12.

ووفقا له، البيض غذاء مثالي للدماغ، لاحتوائه على جميع العناصر الغذائية المذكورة أعلاه.

وتجدر الإشارة، إلى أن جميع هذه التوصيات، تتوافق مع التوجه العام نحو التركيز على التغذية كعامل أساسي في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن.

ووفقا للخبراء، يعتبر تناول مجموع فيتامين B بانتظام، بالإضافة إلى فيتامين D، ضروريا، للحفاظ على التركيز والذاكرة ووظائف الجهاز العصبي. ويمكن لنظام غذائي متوازن، يشمل الخضراوات الورقية والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، أن يزود الجسم بكل ما يحتاجه دون الحاجة إلى مكملات غذائية إضافية.

ويؤكد الطبيب على أهمية اتباع نهج شامل، لا يركز على نوع واحد من الطعام، بل على نظام غذائي متنوع يلبي احتياجات الدماغ من العناصر الغذائية الدقيقة والفيتامينات الأساسية.