أميركا تقترح البدائل وتجدد تقييد سفر موظفيها بمطارات السعودية

خبرني - إثر هجمات مطاري الرياض والدمام جددت السفارة الأمريكية في الرياض تنبيهها، مؤكدة استمرار اشتراط تصاريح خاصة لموظفيها واقترحت بدائل للسفر عبر البلاد ومنها.

أصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، اليوم 12 أكتوبر، تنبيها أمنيا جديدا عبر منصة "إكس"، عقب إعلانها عن وقوع هجمات إضافية استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهجوم آخر على مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وشددت السفارة على أن موظفي الحكومة الأمريكية لا يزالون بحاجة إلى "تصريح خاص" لاستخدام مطارات الرياض، وجدة، والدمام، مع التوصية بتوخي الحذر الشديد عند استخدام جميع المطارات الرئيسية في المملكة.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بالاستعداد لاحتمالية إلغاء الرحلات، أو إغلاق المجال الجوي، وحدوث اضطرابات في السفر، مؤكدة ضرورة التحقق من حالة الرحلات مباشرة مع شركات الطيران والمطارات. وأشارت إلى أن خيارات السيارات الخاصة، والقطارات (الخطوط الحديدية السعودية)، والحافلات (شركة سات، وسابتكو) تمثل بدائل آمنة للسفر الجوي.

كما جددت البعثة التذكير بقيود السفر المفروضة على موظفي الحكومة الأمريكية، والتي تمنعهم من السفر ضمن نطاق 20 ميلا من الحدود اليمنية، وتتطلب تصاريح خاصة للسفر إلى محافظات جيزان، وعسير، ونجران، ومدن القطيف، وينبع، والطائف، مع تأكيد استمرار تقديم الخدمات القنصلية العادية والطارئة.

يشار إلى أن المملكة تعرضت لموجات هجمات تبنتها جماعة الحوثي، استهدفت مطارات ومنشآت حيوية في أبها، وجازان، ونجران، حيث نال مطار الملك خالد الدولي في الرياض النصيب الأكبر من هذه الهجمات، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حوادث قوبلت بموجة تنديد واستنكار واسعة إقليمياً ودولياً.