45 ألف مركبة خضعت للتدقيق الفني في اليوم الأول من الحملة الشتوية

خبرني - أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، أن 45 ألف مركبة خضعت للتدقيق الفني خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الوطنية للتفتيش على المركبات.

وقالت الإدارة، إن هذا العدد يؤكد ثقة المواطنين وتعاونهم وحرصهم على ان يكونوا شركاء أساسين في انجاح الحملة، من خلال التأكد من جاهزية مركباتهم والحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وكانت بدأت مديرية الأمن العام، أمس الأحد، تنفيذ حملتها المرورية الشتوية؛ للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء، والحدّ من حوادث السير؛ حفاظا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتنفذ الحملة الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بمشاركة طواقم فنية من إدارة الصيانة، بهدف تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.

وتشمل إجراءات الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء المهمة في المركبات، بما فيها الإطارات والإنارة والزجاج والمسّاحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتحقق من عمل أجهزة التدفئة داخل المركبات العمومية، إضافة إلى التأكد من سلامة الأجزاء الأخرى وعدم وجود نواقص تؤثر على صلاحية المركبة أو سلامة مستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.

وفي حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة، سيُمنح مالكها إشعارا بدون تحرير مخالفة، لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنيا واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.