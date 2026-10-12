عمّان الأهلية تستضيف امتحان مزاولة مهنة الصيدلة بمشاركة نحو 800 خرّيجاً وخرّيجة

خبرني - استضافت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة بكلية الصيدلة ومركز الحوراني للتعلم الإلكتروني، امتحان مزاولة مهنة الصيدلة الذي نظمته نقابة الصيادلة الأردنيين في مختبرات الجامعة، بمشاركة نحو 800 خريجاُ وخرّيجة من كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية.

وحضر فعاليات الامتحان المدير العام لنقابة الصيادلة الأردنيين الدكتور عمار أبو سليم، ورئيس لجنة الامتحان الدكتور ماهر الزيود، إلى جانب نائب عميد كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية الدكتور حمدي النصيرات، ومدير مركز الحوراني للتعلم الإلكتروني السيد وائل عنبوسي.

ويأتي تنظيم الامتحان في إطار الشراكة والتعاون بين جامعة عمّان الأهلية ونقابة الصيادلة الأردنيين، وحرص الجانبين على تعزيز كفاءة خريجي كليات الصيدلة، ورفع مستوى جاهزيتهم العلمية والعملية، تمهيدًا لمنحهم رخص مزاولة المهنة، بما يسهم في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل وفق أعلى المعايير المهنية.

وأكدت نقابة الصيادلة الأردنيين أهمية مواصلة التعاون مع كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية، مشيرة إلى أن تنظيم مثل هذه الامتحانات يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالمستوى المهني للصيادلة الجدد، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.