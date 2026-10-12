دراسة: البقوليات تقلل من خطر الإصابة بالسكري والجلطة الدماغية

خبرني- أظهرت دراسة حديثة أن تناول حصة واحدة من البقوليات يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تقارب 20 بالمئة.

وتشير مجلة Current Developments in Nutrition، إلى أنه وفقا لباحثين من كلية ويليام وماري، يمكن أن يقلل تناول حصة يومية من الفاصوليا أو العدس أو الحمص من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تقارب 20بالمئة.

وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من تحليل بيانات أكثر من 46 ألف شخص بالغ جمعت أعوام 1999 -2018 كجزء من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.

واكتشفوا أن أولئك الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من البقوليات يوميا انخفض خطر الإصابة لديهم بأمراض القلب والأيض (أمراض القلب، الجلطة الدماغية، داء السكري) بنسبة 19بالمئة. ومن المثير للاهتمام أن البقوليات شبه معدومة في النظام الغذائي الأمريكي، حيث يتناول البالغون أقل من 10.5 غرامات يوميا، وهي نسبة أقل بكثير من المستوى في بلدان أخرى.

وتقول تارا كمالاكانتا، المشرفة على الدراسة: "أعتقد أن هذه خلاصة مهمة للغاية، حيث ليس الشخص بحاجة إلى حذف أي شيء من نظامه الغذائي. ويمكنه ببساطة البدء بإضافة البقوليات إليه تدريجيا".