أفضل وجبة خفيفة لخفض الكوليسترول

خبرني - يمكن للفستق أن يكون بديلا صحيا للرقائق وغيرها من الوجبات الخفيفة للأشخاص الذين يحرصون على استقرار مستوى الكوليسترول.

ووفقا للدكتور كوستاف دابادكار أخصائي أمراض القلب، يساعد استبدال الوجبات الخفيفة المعتادة بحفنة من المكسرات، على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا. وعلى عكس العديد من الوجبات الخفيفة المصنعة، يحتوي الفستق على دهون غير مشبعة صحية، وبروتين، وألياف غذائية.

وبالإضافة إلى ذلك، الفستق غني بالستيرولات النباتية- مركبات تشبه الكوليسترول في تركيبها، وتنافسه على الامتصاص في الجهاز الهضمي. ونتيجة لذلك، يمتص الجسم كمية أقل من الكوليسترول، ما يساعد على خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف أيضا باسم الكوليسترول "الضار".

ومن جانبه يوصى طبيب القلب ترافيس بنزينغ، بتناول الفستق كوجبة خفيفة مشبعة. لأنه يزود الجسم بالبروتين والألياف والدهون الصحية، كما يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وينصح الأطباء بتناول الفستق غير المملح بدلا من الوجبات الخفيفة غير الصحية، كرقائق البطاطس. مع ذلك، لا تغني المكسرات وحدها عن العلاج، ولا تضمن خفض الكوليسترول، لأن النتائج تعتمد على النظام الغذائي ونمط الحياة بشكل عام.