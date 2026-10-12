عقب عتاب سعودي .. ساويرس يعتذر

خبرني - اعتذر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس استجابة لعتاب الكاتبة السعودية وفاء الرشيد عن تأخره في التعزية بضحايا هجمات مطار الرياض، ودعا إلى موقف عربي موحد ضد إيران.

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اعتذاره عن تأخره في التعاطف مع ضحايا الهجمات الحوثية على الرياض.

وجاء اعتذار ساويرس عبر منشور على منصة "إكس" تعقيبا على منشور الكاتبة والمفكرة السعودية البارزة الدكتورة وفاء الرشيد، التي عاتبته بالإشارة إليه في منشور لها على حسابها في منصة "إكس".

وكتب ساويرس في منشوره: "أعتذر عن التأخير.. الله يرحم الموتى الأبرياء ومنهم المضيفة المصرية، لكم العزاء وللمعتدي الفناء.. نحن في مصر معكم قلبا وقالبا، ومحبتنا للشعب السعودي في قلوبنا جميعا.. مرة أخرى أعتذر وأؤكد تضامني الكامل ودعوتي إلى موقف عربي موحد يترفع عن الخلافات ويواجه العدو الإيراني بلا تأجيل ولا تخاذل.. أولها وأقلها قطع العلاقات معه وطرد سفراء إيران من بلادنا كلها".

وجاء هذا الاعتذار بعد ما وصفته الدكتورة وفاء الرشيد بصمت ساويرس تجاه الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وكتبت الرشيد في منشورها: "لم ينبس ببنت شفة عن موتانا في الرياض.. وكأن دماءنا لا تستحق حتى كلمة عزاء! بئس المواقف حين تسقط الأقنعة، ويصبح الصمت عن أرواح الأبرياء شهادة على إفلاس الضمير! وأي ضمير..".

وتعد الدكتورة وفاء الرشيد كاتبة ومفكرة سعودية بارزة، تجمع بين العمل الأكاديمي والقيادة الاقتصادية والنشاط المجتمعي. وهي حاصلة على شهادات عليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية، وبرزت من خلال مقالاتها الجريئة في صحيفة "عكاظ" التي تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والهوية الوطنية.

كما شغلت مناصب قيادية في منظمات خيرية وشركات خاصة، وعملت مستشارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مقتل وإصابة مواطنين سعوديين ومقمين وأجانب من جنسيات مختلفة في هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض.