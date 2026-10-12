السياحة تطرح مشروع تلفريك مكاور لربط القلعة التاريخية بالبحر الميت

خبرني - طرحت وزارة السياحة والآثار، ضمن الفرص الاستثمارية في الأردن، مشروعا مقترحا لإنشاء تلفريك سياحي في محافظة مأدبا، ينطلق من منطقة قلعة مكاور التاريخية ويمتد إلى البحر الميت، عبر مسار من مرحلتين، بهدف تعزيز السياحة الدينية والتاريخية والطبيعية، واستقطاب مزيد من الزوار وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفق وثيقة تعريفية بالفرصة الاستثمارية، يحمل المشروع اسم "تلفريك مكاور"، ويبدأ مساره المقترح من موقف الحافلات بالقرب من القلعة التاريخية باتجاه البحر الميت، بما يوفر للزوار إطلالات على التلال والأودية والمناظر الطبيعية المحيطة، بما فيها البحر الميت ووادي الأردن.

وأشارت الوثيقة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز الربط السياحي بين المواقع التاريخية والدينية، وذكرت مكاور وتل مار إلياس وعنجرة ضمن المواقع المستهدفة، والاستفادة من الإرث الثقافي والديني لهذه المناطق في استقطاب السياح، خصوصا الحجاج المسيحيين.

ويهدف المشروع إلى زيادة أعداد السياح وإطالة مدة إقامتهم في محافظة مأدبا، ورفع إيرادات المنشآت التجارية والخدمية، إلى جانب توفير فرص عمل خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

ويتضمن المشروع إنشاء محطات حديثة للتلفريك بالقرب من قلعة مكاور والبحر الميت، ومركز للزوار يوفر معلومات تاريخية ومناطق للاستراحة ومحال لبيع الهدايا والتذكارات، إضافة إلى مطاعم ومقاهٍ ومواقف للمركبات وخدمات نقل ترددية تربط المشروع بالمواقع السياحية والفنادق القريبة.

كما يشمل تنظيم جولات سياحية بإشراف مرشدين متخصصين للتعريف بالأهمية التاريخية والدينية للمواقع، مع مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية والحفاظ على الطبيعة المحيطة، واستخدام تقنيات هندسية حديثة لضمان سلامة الركاب وكفاءة التشغيل.

وفي الجانب الاستثماري، تنص الوثيقة على أن يتولى المستثمرون توفير رأس المال اللازم لتطوير المشروع وتجهيزه للتشغيل، مع إمكانية مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالتسويق والتسعير وتطوير الشراكات.

ولم تحدد الوثيقة الكلفة الاستثمارية للمشروع المقترح أو طول مسار التلفريك أو طاقته الاستيعابية بالأرقام، كما لم تتضمن جدولا زمنيا لبدء التنفيذ أو إنجازه.

وتكتسب مكاور أهمية تاريخية ودينية لارتباط قلعتها، المعروفة تاريخيا باسم "ماخيروس"، بآخر فصول حياة يوحنا المعمدان.

وتضم المنطقة معالم أثرية تعود إلى حقب تاريخية مختلفة، من بينها بقايا كنائس بيزنطية وأرضيات فسيفسائية، ما يعزز مكانتها ضمن مواقع الحج المسيحي والسياحة الثقافية في الأردن.

وتندرج جهود تطوير مكاور ضمن توجه أوسع لتعزيز السياحة الدينية والثقافية في الأردن، بالتزامن مع الاستعدادات لإحياء ذكرى مرور ألفي عام على معمودية السيد المسيح في موقع المغطس عام 2030.

ويأتي طرح المشروع الاستثماري في ظل جهود لتطوير موقع مكاور وتعزيز مكانته على خريطة السياحة الدينية والثقافية، بالتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقّعا في تموز 2024 برنامجا بقيمة 10 ملايين يورو لإعادة تأهيل موقعي مكاور وأبيلا "قويلبة"، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني.

ويتضمن البرنامج أعمالا لتحسين الوصول إلى قلعة مكاور، والمحافظة على معالمها الأثرية والكهوف التاريخية على الطريق المؤدي إليها، وتطوير مرافق الزوار، إلى جانب أعمال المسح الأثري والترميم والتسييج وتركيب اللوحات التفسيرية.

وتبلغ ميزانية المشروع الذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ضمن التعاون المفوض من الاتحاد الأوروبي، نحو 5.885 مليون يورو، منها 535 ألف يورو مساهمة من الوكالة، ويمتد تنفيذه 36 شهراً، ويشمل مكاور وأبيلا بدعم فني من جامعة بيروجيا الإيطالية.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس أكد، في أيلول الماضي، أن الأشهر المقبلة ستشهد عملا مكثفا مع الحكومة الأردنية والجانب الإيطالي لتطوير موقع مكاور وحماية معالمه الأثرية وتعزيز حضوره وجهةً سياحية عالمية.