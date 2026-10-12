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التخلي عن اللحوم يشكل خطورة على فئة من البشر

  • 12 أكتوبر 2026
  • 10:01
التخلي عن اللحوم يشكل خطورة على فئة من البشر

خبرني - حذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولاماتينا من أن بعض العناصر الغذائية القيمة في الأطعمة النباتية يمتصها الجسم بكفاءة أقل بكثير من تلك الموجودة في المنتجات الحيوانية.
وتقول: "البروتين الموجود في المنتجات الحيوانية يتميز بتوافر حيوي أفضل. ويحتاج جسم الإنسان إلى هذا العنصر باستمرار".

وتشير الخبيرة، إلى أن البروتين هو اللبنة الأساسية للجسم. لأنه يكون العضلات، والجلد، والشعر، والإنزيمات، والأوعية الدموية، والمفاصل، والجهاز المناعي، والكثير غير ذلك.

واستنادا إلى ذلك تحذر الخبيرة، من أن النظام النباتي غير مناسب إطلاقا للأطفال. لأن الأجسام النامية تحتاج باستمرار إلى كميات متزايدة من البروتين. وبدونه، قد يصاب الأطفال بالأمراض بشكل متكرر ولن تنموا اجسامهم بشكل طبيعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التخلي عن المنتجات الحيوانية خطيرا خاصة على كبار السن، حيث تزداد احتياجاتهم من البروتين مع التقدم في العمر. لأن نقص البروتين يزيد من خطر الإصابة بالكسور وفقدان الكتلة العضلية (ساركوبينيا).

وتشير، إلى أن النظام النباتي قد يضر بصحة النساء في سن الإنجاب، لإنهن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بنقص الحديد، ولأن امتصاص الحديد من اللحوم يكون أفضل. فويؤدي نقص هذا العنصر الغذائي الدقيق إلى فقر الدم، وفي الحالات الشديدة، قد يسبب الإجهاض أو تشوهات جنينية.

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