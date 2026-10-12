قرقاش: استهداف السعودية يقوض أمن الخليج وجميعنا مستهدفون

خبرني - أكد أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات أن استهداف السعودية يقوض أمن الخليج وشدد على ضرورة إحياء العمل الأمني والدفاعي المشترك لمعالجة التقصير الفادح وردع من تطاول على دول المنطقة.

جاء ذلك في منشور للمستشار قرقاش عبر منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن "العدوان على دول الخليج العربي انطلق من تقدير خاطئ من المعتدي باعتبارها الحلقة الأضعف في حرب سعت المنطقة إلى تجنبها". وأكد أن أمن الخليج "مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل، وأوضح أن أمن المنطقة لا يتجزأ".

وتأتي تصريحات قرقاش في ظل تصعيد عسكري متسارع في اليمن. ففي 5 أكتوبر الحالي، أطلقت القوات الحكومية اليمنية عملية "فجر اليمن" بدعم وإسناد جوي من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية. وتهدف العملية إلى استعادة العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

على الصعيد الدولي، حذر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في 9 أكتوبر، من أن تداعيات تهديدات الحوثيين لا تقف عند حدود اليمن أو المنطقة. وشدد الواصل على أن استمرار التصعيد العسكري من جانب الجماعة سيطيل أمد الأزمة اليمنية، وأشار إلى أن استهداف المملكة يمس أمن المنطقة بأكملها.