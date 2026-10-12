تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى

خبرني - أعلن موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في مراقبة حركة الطيران، أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض سيبقى مغلقا لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا للمعلومات التشغيلية الموجهة للطيارين.

وجاء هذا القرار بعد يومين متتاليين من الهجمات على المطار. ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.

وأفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بأن "مقذوفا مجهولا" استهدف صالة المسافرين رقم أربعة في المطار يوم السبت، ما تسبب في اندلاع حريق.

وأوضحت السلطات السعودية أن من بين قتلى هجوم السبت أربعة سعوديين، بينما كان الباقون من الرعايا الأجانب.

ويوم الجمعة، قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إن 3 سعوديين قتلوا ​وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة في هجومين ‌على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم الخميس.

وأدى الصراع، وهو حاليا امتداد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى تأجيج الاضطرابات في منطقة تعاني أصلا ⁠من ​عدم استقرار بسبب الحرب الأوسع، ​ويهدد بجر دول أخرى إلى القتال المتصاعد.