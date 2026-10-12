سلطان ماليزيا يمنح الملك عبد الله وسام التاج الوطني الرئيسي السامي

خبرني - منح العاهل الماليزي السلطان إبراهيم اليوم الاثنين، الملك عبد الله الثاني، وسام التاج الوطني الرئيسي السامي (DMN)، وذلك خلال زيارة دولة التي يقوم بها الملك إلى ماليزيا وتستمر يومين.

وتسلم الملك عبد الله الثاني الوسام خلال مراسم خاصة أقيمت في قاعة / سيري مهراجا / بالقصر الوطني الماليزي، عقب اجتماع ثنائي مغلق جمعه بالسلطان إبراهيم.

وحضر المراسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الملكي الهاشمي والحكومة الأردنية، إضافة إلى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ووزير الخارجية الماليزي محمد حسن، والوزير برئاسة مجلس الوزراء الماليزي للشؤون الإسلامية الدكتور ذو الكفل حسن.

ويعد الوسام الذي أعلن عنه رسميًا في 21 آب 1958م، أحد الأوسمة الاتحادية الماليزية التي يمكن منحها بصفة فخرية للملوك، والسلاطين، والملكات والأمراء، والأميرات، فضلا عن رؤساء الدول الأجنبية.

وكانت أقيمت مراسم استقبال رسمية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لدى وصوله القصر الملكي الوطني الماليزي اليوم الاثنين.

وبدأت مراسم الاستقبال بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين من قبل فرقة فوج "الرينجر" الملكي، تلا ذلك إطلاق 21 طلقة مدفعية تحية من قبل البطارية 41 التابعة لفوج المدفعية الملكي في ساحة العرض بالقصر الوطني.

ثم استعرض الملك عبد الله الثاني حرس الشرف المكون من 5 ضباط و89 فردا من 3 فروع للقوات المسلحة الماليزية - القوات البرية الماليزية والبحرية والجوية.