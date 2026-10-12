كاتب إسرائيلي: يحيى السنوار انتصر على إسرائيل لأجيال

خبرني - قال الكاتب والصحفي الإسرائيلي روبيك روزنتال، في مقال بصحيفة "هآرتس" الأحد أن يحيى السنوار، ورغم فشله في الحرب عسكريا، إلا أنه "هزم المجتمع الإسرائيلي لأجيال".

واستهل روزنتال مقاله بالإشارة إلى استطلاع حديث نشرته "القناة 13" الإسرائيلية، والذي أظهر أن 37% فقط من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن إسرائيل قد انتصرت على حركة حماس. وأضاف أن غالبية الجمهور الإسرائيلي إما لا يعرف أو لا يعتقد أن حماس هي من انتصر، مما يعني، بحسب تحليل الكاتب، أن إسرائيل "لم تنتصر حقا، أو أنها لم تنتصر على الإطلاق".

وتجاوز المقال رصد مشاعر الشارع ليلفت إلى النقاشات المحتدمة في الاستوديوهات الإعلامية الإسرائيلية، والتي تركز بشكل مكثف على جوانب الأمن والسياسة والتكتيك والاستراتيجية في ظل هذه المعطيات المتضاربة. ويخلص الكاتب في تحليله إلى أن التأثير العميق للحرب والهزيمة في 7 اكتوبر وتداعياتها قد أحدث شرخا واستقطابا حادا داخل المجتمع الإسرائيلي، مما يمثل انتصارا معنويا أو استراتيجيا للطرف الآخر على المدى الطويل، حتى لو لم يتحقق ذلك على أرض المعركة بالمعنى التقليدي.

يأتي مقال روزنتال في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل الداخلي في إسرائيل حول تعريف "النصر" وتداعيات الحرب المستمرة على النسيج الاجتماعي والسياسي للدولة، وسط انقسام واضح في الرأي العام حول نتائج المواجهة.

ويطرح عنوان المقال تقييما يقوم على الفصل بين إخفاق السنوار في تحقيق أهدافه العسكرية، وبين ما يراه الكاتب نجاحاً في إحداث آثار بعيدة المدى داخل المجتمع الإسرائيلي. وبذلك، لا يحصر النقاش في موازين القوة والنتائج الميدانية، بل يوسعه ليشمل التداعيات الاجتماعية والنفسية للحرب، وما خلّفته من أسئلة بشأن قدرة إسرائيل على استعادة شعورها بالأمن والثقة.

ويعكس المقال جانبا من الجدل الإسرائيلي المستمر حول نتائج الحرب على غزة، في ظل تباين التقييمات بشأن ما تحقق عسكرياً، وما إذا كانت تلك النتائج قد ترجمت إلى حسم سياسي أو أمني مستدام.