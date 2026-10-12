فضيحة مراسلات السفيرة الأميركية في اليونان تهددها بالإقالة

خبرني - يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو إقالة سفيرة الولايات المتحدة في اليونان كيمبرلي غيلفويل، على خلفية تحقيق يجري بشأنها.

وأشارت قناة NBC في وقت سابق إلى وجود تحقيق بشأن غيلفويل وسفارتها على خلفية مزاعم ابتزاز مبلغ 100 ألف دولار.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للوكالة إن ترامب و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو "غاضبان للغاية" من التقارير المتعلقة بسلوك غيلفويل، ومن المرجح أن يتخذا قرارا بشأن الخطوات المقبلة هذا الأسبوع.

ووفقا لما ذكرته قناة "NBC"، بدأ التحقيق بعد أن اتهم المستشار القانوني إريك ديترز، وهو من الداعمين والمانحين القدامى لترامب، غيلفويل بأنها، قبل أيام من جلسات الاستماع الخاصة بتعيينها في المنصب عام 2025، بدأت تبتزه بمبلغ 100 ألف دولار لدفع فاتورة في أحد البنوك، مقابل الوصول إلى مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب. وقال ديترز إنه لم يحول لها المبلغ، كما زود القناة بمراسلات مع السفيرة.

ولعل أبرز ما ورد في الرسائل النصية المتبادلة، أن غيلفويل طلبت من ديترز تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب بطاقة "أمريكان إكسبريس" لأن ذلك يعني أنه "لن يظهر في أي مكان"، ووعدته مقابل ذلك بـ"وصول غير مشروط إلى عالم ترامب" وأنه "يمكنه طلب أي شيء"، كما قالت في إحدى الرسائل: "عزيزي، أرجوك أن تنجز هذا لي اليوم".

في حين شكك محامي السفيرة في مصداقية الرسائل المنشورة، وقال إن أي اتهام لها بارتكاب مخالفات "لا أساس له"، مشيرا إلى أن أي مبالغ سابقة كانت مقابل خدمات مشروعة .

ودافعت السفارة الأمريكية عن غيلفويل، مؤكدة التزامها بقواعد الأخلاقيات وإرشادات وزارة الخارجية، ووصفت المزاعم بأنها تفتقر إلى الأدلة.

وفي السياق، زعمت تقارير إعلامية أن غيلفويل روجت لمصالح شركة "أكتور" اليونانية للإنشاءات والطاقة، وسمحت للوبي الشركة بحضور اجتماعات دبلوماسية خاصة.

كما تحدثت التقارير عن سفرها على متن طائرات خاصة ورحلات فاخرة تكفل بها رجال أعمال يونانيون، من بينهم ألكسندروس إكسارخو رئيس "أكتور" ونيكولاس تساكوس (قطب في الشحن) .

وسابقا، نقلت "وول ستريت جورنال" عن غيلفويل قولها لوزير الطاقة اليوناني إن الولايات المتحدة "يمكنها فعل ذلك بأي دولة نريد. يمكننا فعل ذلك هنا"، في إشارة ضمنية إلى أن واشنطن كان لها دور في إسقاط الحكومة الرومانية، وأنها قادرة على تكرار الأمر في اليونان، وذلك عندما صوت البرلمان الروماني على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء السابق إيليا بولوجان، بعد أن انسحبت الأحزاب من الائتلاف الحاكم وشاركت في تقديم اقتراح حجب الثقة في مايو الماضي.

يذكر أن، كيمبرلي غيلفويل (57 عاما) هي مقدمة سابقة في قناة "فوكس نيوز" ومدعية عامة سابقة في كاليفورنيا. كانت خطيبة دونالد ترامب الابن، وكانت متزوجة سابقا من غافن نيوسوم (حاكم كاليفورنيا الحالي) عندما كان عمدة سان فرانسيسكو .

عينت سفيرة للولايات المتحدة في اليونان عام 2025، وتتمتع بحضور إعلامي لافت في أثينا، حيث ظهرت على غلاف مجلة "فوغ اليونان" وشاركت في فعاليات اجتماعية بارزة.