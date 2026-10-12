جمعية الفنادق الأردنية وجمعية السياحة الوافدة تختتم زيارة عمل إلى مصر لتعزيز الشراكات السياحية والاستثمارية

خبرني - اختتم وفد من جمعية الفنادق الأردنية وجمعية السياحة الوافدة زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، تخللتها لقاءات وجلسات تشاركية مع مكاتب سياحية ومجموعات استثمارية كبرى، من بينها مجموعة المجيد الاستثمارية، لبحث فرص التعاون والاستثمار السياحي وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من اللقاءات التقليدية إلى شراكات استثمارية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المشاريع السياحية، واستقطاب الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع، بما يعزز تنافسية السياحة الأردنية.

من جانبه، قال رئيس جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال إن التعاون مع مكاتب السياحة المصرية يفتح آفاقاً لتطوير برامج سياحية مشتركة وزيادة حركة السياحة البينية، مؤكداً أن التكامل بين القطاع السياحي والحكومات يشكل ركيزة أساسية لتحويل الشراكات إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية هاني الدباس أن زيارة أهرامات الجيزة والاطلاع على تجربة مشاركة القطاع الخاص في إدارة الخدمات والأنشطة السياحية المرتبطة بالمواقع الأثرية، تعكس أهمية الانتقال من إدارة المواقع إلى تعظيم قيمتها الاقتصادية، مع الحفاظ على إرثها الحضاري، مشيراً إلى أن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يقاس بقدرتها على تحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وجودتها، والارتقاء بتجربة الزائر، وإطالة مدة إقامة السائح، وزيادة إنفاقه، وخلق فرص العمل، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتطوير نماذج تتناسب مع خصوصية المواقع السياحية الأردنية.

وشارك الوفد، خلال الزيارة، في حفل توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة راعي مصر للتنمية ومؤسسة البنك التجاري الدولي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي أقيم في قصر القبة الرئاسي بالقاهرة، بهدف علاج مليون طفل في ألف قرية مصرية. وتخلل الحفل عشاء رسمي وأمسية فنية أحياها النجم المصري تامر عاشور.

واختتمت الزيارة بالتنسيق لترتيب زيارة مرتقبة لوفد من المستثمرين وممثلي القطاع السياحي المصري إلى الأردن، لبحث الفرص الاستثمارية والمشاريع السياحية المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.