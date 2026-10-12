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  • إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في الرويشد والبحث متواصل عن ثالث

إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في الرويشد والبحث متواصل عن ثالث

  • 12 أكتوبر 2026
  • 09:39
إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في الرويشد والبحث متواصل عن ثالث

خبرني - تمكنت كوادر الدفاع المدني فجر اليوم الاثنين من إنقاذ شخصين جرفتهما السيول في لواء الرويشد بمحافظة المفرق، فيما تتواصل عمليات البحث عن شخص ثالث جرفته السيول في المنطقة، وسط الظروف الجوية السائدة.

وبحسب المعلومات الاولية، فإن الحالة الصحية للشخصين اللذين جرى إنقاذهما جيدة، حيث نقلتهما كوادر الدفاع المدني الى المستشفى للاطمئنان على وضعهما الصحي ومتابعة حالتهما.


وجاءت عملية الإنقاذ بعد ان جرفت السيول شخصين في لواء الرويشد، لتتمكن كوادر الدفاع المدني من الوصول اليهما وإنقاذهما فجر الاثنين، قبل نقلهما الى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على الشخص الثالث، في ظل الظروف الجوية السائدة في المنطقة، فيما لم ترد معلومات إضافية حول مصيره حتى الان.

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