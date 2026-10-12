الزمالك يقدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب أخطاء مباراة الأهلي

خبرني - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، قراره التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام الرئيسية، احتجاجاً على ما وصفه بأخطاء تحكيمية أثرت في سير مباراة القمة أمام الأهلي ونتيجتها.

وقال الزمالك، في بيان رسمي، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال المواجهة، معتبراً أن القرارات المتخذة تسببت في خسارته وإهدار جهود اللاعبين والجهاز الفني.

وانتقد النادي الاستعانة بطاقم تحكيم وصفه بأنه مجهول وأقل بكثير من مستوى المباراة، مشيراً إلى أن عدداً من القرارات جاء ضد مصلحته وأثر في مجريات اللقاء.

وأوضح الزمالك أن خبراء تحكيم أكدوا، بحسب البيان، عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق، إلى جانب عدم مراجعة أكثر من لعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وحمّل النادي لجنة الحكام الرئيسية مسؤولية ما وصفه بالأخطاء المؤثرة، معتبراً أنها تأتي في سياق ما قال إنها حملة تعرض لها الفريق قبل انطلاق الدوري.

وأعرب الزمالك عن استيائه من إدارة لجنة الحكام الحالية، مستشهداً بأخطاء الحكم السلوفيني في مباراة القمة، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يعتبره تجاوزات تمس حقوق النادي وجماهيره.

وشدد البيان على أن اعتراض الزمالك لا يستهدف التشكيك في نزاهة منظومة التحكيم بصورة عامة، وإنما المطالبة بمراجعة آليات اختيار الحكام ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء، بما يضمن تحقيق العدالة في المباريات.