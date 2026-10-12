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كم بلغت كميات زيت الزيتون المغشوش المضبوطة في الأردن

  • 12 أكتوبر 2026
  • 08:59
كم بلغت كميات زيت الزيتون المغشوش المضبوطة في الأردن

خبرني - أتلفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 18,790 لترا من زيت الزيتون المغشوش في الاردن، فيما حجزت 22,347 لترا اخرى، منذ بداية موسم زيت الزيتون 2026/2027 وحتى تاريخ اليوم، ضمن الاجراءات الرقابية الهادفة الى ضمان سلامة وجودة زيت الزيتون وحماية المستهلكين من المنتجات المغشوشة.

وكشفت المؤسسة، عن رصد 57 صفحة إلكترونية تنشر إعلانات تتعلق بتسويق زيت زيتون مغشوش، مبينة انها احالت هذه الصفحات الى وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وفقا للاختصاص.


وبحسب التقرير، بلغت كمية زيت الزيتون المغشوش التي اتلفتها كوادر الرقابة والتفتيش المختصة منذ بداية الموسم نحو 18,790 لترا، في حين وصلت كمية الزيت التي جرى حجزها الى 22,347 لترا، وذلك في إطار الاجراءات الرقابية المتخذة للتأكد من سلامة وجودة زيت الزيتون المتداول في السوق.

رصد 57 صفحة تسوق زيت زيتون مغشوشا
وفيما يتعلق بالترويج الإلكتروني المخالف، بينت المؤسسة لصحيفة الغد انها رصدت 57 صفحة إلكترونية تنشر إعلانات لتسويق زيت زيتون مغشوش.

واوضحت انها احالت الصفحات المرصودة الى وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وفق الاختصاص.

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