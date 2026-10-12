السفارة السعودية تؤمن حافلات لنقل رعاياها العالقين في الأردن إلى الرياض

خبرني - دعت السفارة السعودية في الأردن رعاياها العالقين ممن لديهم حجوزات ملغية نتيجة إيقاف رحلاتهم إلى الرياض التواصل مع قسم شؤون المواطنين السعوديين بالسفارة لتقديم الإرشادات والمساعدة.

وأوضحت السفارة لرعاياها العالقين في الأردن والراغبين في العودة بأنها أنها خصصت حافلات لنقلهم إلى الرياض وذلك شريطة وجود حجز ملغي.

وسيكون التجمع في مبنى السفارة -قسم شؤون السعوديين- الإثنين الموافق 12 - 10 - 2026 الساعة 11.30 صباحًا علمًا ان المغادرة ستكون الساعة الواحدة ظهرًا.



للاستفسار يرجى الاتصال عبر الارقام التالية:

٠٠٩٦٢٧٩٠٩٢٣١٨٩

٠٠٩٦٢٧٩٠٩٢٣٨٢٧

٠٠٩٦٢٧٧٥٧٠٥٥٥٠

٠٠٩٦٢٧٩٨٨٦٩١١١

