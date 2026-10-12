حزناً على وفاة الطبيب المعايطة.. عائلة في الكرك تلغي حفل زفاف ابنها

خبرني - أعلنت عائلة المعايطة في محافظة الكرك إلغاء حفل زفاف ابنها أحمد حامد سالم المعايطة، الذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 تشرين الأول 2026، حداداً على وفاة قريبهم الطبيب الشاب أحمد ياسين عمر المعايطة، الذي قضى إثر حادث سير على الطريق الصحراوي أثناء توجهه إلى عمله.

وقالت العائلة، في بيان اعتذار وصل خبرني نسخة منه، إنها قررت إلغاء مظاهر الاحتفال بالزفاف في قرية أدر بمحافظة الكرك، والاكتفاء بانتقال العروس إلى منزل زوجها دون إقامة حفل، احتراماً لذكرى الفقيد ومشاركةً لأسرته أحزانها.

وجاء في البيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعلن عن إلغاء حفل زفاف ولدنا أحمد حامد سالم المعايطة"، داعين الله أن يتغمد الطبيب الراحل بواسع رحمته.

وكان الطبيب أحمد المعايطة قد توفي إثر حادث سير وقع على الطريق الصحراوي، أثناء توجهه إلى منطقة المدورة بمحافظة معان، حيث يعمل ضمن الكوادر الطبية التابعة لمديرية صحة معان.

وبحسب إفادة سابقة لأحد أقاربه، وقع الحادث أثناء توجه الطبيب إلى مقر عمله لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، في وقت شهدت فيه المنطقة ظروفاً جوية صعبة ترافقت مع غبار كثيف، دون التأكد من وجود علاقة مباشرة بين الأحوال الجوية ووقوع الحادث.

وأثارت وفاة الطبيب الشاب حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأقاربه وزملائه، فيما جاء قرار إلغاء حفل الزفاف تعبيراً عن تضامن العائلة مع ذوي الفقيد في مصابهم.