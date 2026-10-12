الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة دون معوقات

خبرني - قال ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، النقيب أنس الخالدي، إن جميع الطرق الخارجية في الأردن سالكة صباح الاثنين، دون تسجيل أي معوقات مرورية، مشيرا إلى نشاط الحركة على عدد من الطرق، لا سيما باتجاه العاصمة عمّان.

وأوضح الخالدي، أن الحركة المرورية نشطة على طريق إربد–عمّان، وأوتوستراد عمّان–الزرقاء، وأوتوستراد المفرق–الزرقاء، وشارع المئة، وطريق المطار، فيما تشهد طرق أخرى حركة متوسطة.

وأضاف أن طريق المطار يشهد كثافة مرورية في الاتجاهين نحو عمّان والجنوب، مع وجود تباعد بين المركبات والتزام مروري، مؤكدا انتشار الدوريات على الطريق لمتابعة حركة السير وضمان انسيابيتها على مدار الساعة.

وأشار الخالدي إلى أن الحركة على الطريق الصحراوي، بما في ذلك منطقة الحسا وما بعد محطة الزميلة باتجاه الجنوب، متوسطة، مع حركة لمركبات الشحن والركوب الصغيرة، دون معوقات تذكر.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية، بيّن أن الطقس مستقر منذ ساعات الصباح، لافتا إلى أن الأمطار التي شهدتها بعض المناطق، خصوصا في جنوب المملكة أمس، لم تعق حركة المركبات.

وأكد الخالدي عدم التعامل مع أي حادث مروري على الطرق الخارجية منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت حديثه، معربا عن أمله في أن ينتهي اليوم دون حوادث.

وبالعودة إلى حوادث اليوم السابق، أفاد الخالدي بالتعامل مع حادث تصادم على أوتوستراد المفرق–الزرقاء، بعد الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، تسبب بوجود عوائق على المسرب الأيمن، قبل إزالتها وإعادة فتح الطريق بالكامل.

كما تعاملت الدوريات مع سقوط حاوية من شاحنة على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى إعاقة المسرب الأيمن، داعيا سائقي مركبات الشحن إلى تثبيت الحمولات قبل الانطلاق، تجنبا لسقوطها والتسبب بإعاقة حركة السير أو وقوع حوادث وإصابات.