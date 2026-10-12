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جاهة عشائرية مرتقبة لأخذ عطوة في قضية مقتل عبود البلاونة

  • 12 أكتوبر 2026
  • 08:29
جاهة عشائرية مرتقبة لأخذ عطوة في قضية مقتل عبود البلاونة

خبرني - تُعقد في العاصمة عمّان، مساء اليوم الاثنين، جاهة عشائرية لأخذ عطوة باعتراف القتل العمد في قضية مقتل الشاب عبود سليمان عبود البلاونة، وفق دعوة وجهها الشيخ روحي دعاس قدومي "أبو إياد" إلى الشيوخ والوجهاء للمشاركة في الجاهة.

وبحسب الدعوة، فإن الجاهة تتعلق بالقضية التي ورد فيها اسم مهند جمال الليثي بوصفه الشخص المتهم بقتل الشاب البلاونة.

ومن المقرر أن يتحدث باسم الجاهة المستقبلة الشيخ روحي دعاس قدومي "أبو إياد"، فيما يتحدث باسم الجاهة المقبلة الشيخ إبراهيم القيسي "أبو حسن".

وستُعقد الجاهة بعد صلاة المغرب مباشرة، في مقر النائب السابق أمجد المسلماني، بمنطقة جبل الحسين في عمّان، بالقرب من دوار فراس، بجانب سلطة المياه.

ودعا الشيخ قدومي الشيوخ والوجهاء إلى المشاركة في الجاهة والتجمع قبل صلاة المغرب، استعداداً لاستقبال الجاهة المقبلة.

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