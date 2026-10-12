اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على جنوب السعودية

خبرني - أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الاثنين أنه "اعترض ودمّر" صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اتجاه جنوب المملكة.

وكتب المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي على منصة إكس "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط".

وكان المالكي أعلن، في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

وانهارت الهدنة، التي أبرمت عام 2022، بين الحوثيين والحكومة اليمنية منذ تموز الماضي، ومن حينها يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة بشكل متكرر على السعودية وتستهدف المطارات، وأعلنوا فرض حصار بحري على السعودية ردا على ما يعتبرونه حصارا لمناطق سيطرتهم، واستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، ومطاراتها.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على صنعاء، قبل أن تقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا داعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، في 5 تشرين الأول الحالي، انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي.