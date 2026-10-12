استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وأمطار رعدية جنوبي وشرقي المملكة

خبرني - تبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات مطر متفرقة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يتوقع في ساعات ما بعد الظهر أن تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد والبرق وتساقط حبات البرد، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ومع ساعات العصر يتوقع أن تمتد الهطولات أحيانا الى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية، كما يحتمل في ساعات المساء هطول زخات مطر خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 25- 12، وفي مناطق البادية 30 - 17، وفي مناطق السهول 29- 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 23، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 33- 21 درجة مئوية.

وحذرت إدارة الأرصاد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة، وخطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد، وتدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولا مطريا.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول، وعدم المجازفة بعبور الطرق التي تشهد جريان المياه، وتجنب الأماكن المكشوفة أثناء حدوث العواصف الرعدية، مع توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

ويتراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الثلاثاء، إذ تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم، فيما يحتمل تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

أما الأربعاء، فيتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة، وتبقى هناك فرصة محدودة خلال ساعات المساء لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، مع نشاط الرياح المثيرة للغبار في مناطق البادية.

والخميس، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس خريفيا لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة النسبية في أغلب مناطق المملكة، وتبقى لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية أن حالات عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها المملكة خلال فصل الخريف قد تتسم بالتفاوت الكبير في شدة الهطولات وتوزيعها الجغرافي، إذ يمكن أن تشهد مناطق محدودة أمطارا رعدية غزيرة خلال فترات زمنية قصيرة، في حين تكون الهطولات خفيفة أو قد لا تشهد مناطق أخرى أي أمطار، وهو ما يستدعي ضرورة متابعة التحديثات الجوية وعدم الاستهانة بمخاطر السيول المفاجئة.