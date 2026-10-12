بلومبرغ: الرياض تشعر بخيبة أمل من شح الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون

خبرني - أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السعودية تشعر بخيبة أمل إزاء شح الدعم الذي يقدمه حلفاؤها الغربيون، في ظل تجدد المواجهات في اليمن.

وقالت الوكالة: "تتزايد خيبة أمل الرياض من محدودية المساعدة التي يقدمها حلفاؤها الغربيون".

وأفادت بلومبرغ بأن بريطانيا زودت المملكة العربية السعودية بطائرة للتزود بالوقود جوا. وأشارت إلى أن طلبات سعودية أخرى للحصول على دعم دفاعي إضافي، قدمت خلال الأسابيع الماضية، لم تحظ بالموافقة حتى الآن.

هذا وأعلن الحوثيون السبت الماضي، مهاجمة أهداف في السعودية وصفوها بـ"الحساسة" بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك في العاصمة الرياض وشركة "أرامكو" النفطية في ينبع.

وتمكن الحوثيون بعد هدوء دام أربع سنوات، من السيطرة على كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، وعلى المدن القريبة من مضيق باب المندب.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود بشن ضربات على الحوثيين في اليمن.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة باتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، مشيرا إلى أن واشنطن تعتزم الوفاء بكافة التزاماتها تجاهها.