السعودية: وفاة باكستاني وإصابة 11 إثر هجوم الاحد على مطار الرياض

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين، جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد 11 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة، في بيان إلحاقي صدر الاثنين 12 أكتوبر، أن المصابين نقلوا بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأضافت أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية يجري حصرها.

ويأتي البيان إلحاقا ببيان سابق للهيئة بشأن الاعتداء الذي وقع يوم أمس الأحد، ووصفته الهيئة بأنه "اعتداء غاشم".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، الأحد، أن الهجوم الذي وقع عصر السبت 10 أكتوبر أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، بينهم حالات حرجة. وأوضحت أن القتلى هم 4 مواطنين سعوديين و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم أمريكي.

وكانت الهيئة قد أعلنت مساء السبت تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وأشارت إلى أن الجهات المختصة تعمل على حصر الأضرار المادية.

ويأتي الهجوم بعد هجومين على المطار نفسه يوم الخميس، أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين، بحسب الهيئة، فيما أعلن الحوثيون الخميس تنفيذ موجة هجمات شملت مطار الرياض.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس ما إذا كان على الولايات المتحدة الانضمام إلى القتال ضد الحوثيين، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز".