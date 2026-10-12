في مشهد نادر.. هتاف ضد إسرائيل يوحد جماهير غريمي الكرة المصرية -فيديو

خبرني - شهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هتافات جماهيرية ضد إسرائيل بعدما ردد مشجعو الأهلي هتاف "شمال يمين.. تسقط إسرائيل" وسط تفاعل وتصفيق من جماهير الزمالك التي شاركت في ترديده.

وأظهرت مقاطع متداولة من مدرجات استاد القاهرة الدولي تفاعلا لافتا بين جماهير قطبي الكرة المصرية، في مشهد نادر تجاوز التنافس الرياضي الحاد بين الناديين، وجمع المشجعين حول هتاف واحد قبل انطلاق المواجهة.

وحظي الهتاف بتفاعل واسع بعدما انتقل صداه بين المدرجات، في مشهد عكس تداخل الأجواء الكروية مع الرسائل الوطنية والسياسية التي صاحبت مباراة القمة رقم 133 بين الفريقين.

ولم تقتصر الرسائل الجماهيرية على الهتافات إذ استحضرت جماهير الأهلي والزمالك ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 من خلال لافتات ومشاهد في المدرجات حيث وجهت جماهير الأهلي التحية لشهداء الوطن، فيما رفع مشجعو الزمالك لافتات تستحضر أبطال الحرب في أجواء سبقت انطلاق المباراة.

ويأتي هذا المشهد بالتزامن مع مرور الذكرى الثالثة والخمسين لحرب أكتوبر، التي تمثل محطة بارزة في الذاكرة الوطنية المصرية، وشهدت استعادة القوات المسلحة المصرية أجزاء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو 1967.

وتحظى مباريات الأهلي والزمالك بمكانة استثنائية في الرياضة المصرية، إذ يمتد التنافس التاريخي بين الناديين إلى جماهيرهما، ويصاحب مواجهاتهما عادة شحن جماهيري كبير، ما يجعل أي مشهد يجمع المدرجين على رسالة مشتركة حدثًا لافتًا.

وعلى الرغم من حدة المنافسة داخل الملعب والمدرجات أظهر الهتاف هذه المرة مساحة مشتركة بين جماهير الناديين حول موقف رافض لإسرائيل، في مشهد خطف الأنظار من أجواء التنافس الرياضي خلال واحدة من أبرز مباريات الكرة المصرية.

وانتهت المواجهة بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.