بالفيديو.. الشباب يكسر العقدة ويحقق فوزه الأول في 8 مباريات بالدوري السعودي

خبرني - حقق الشباب فوزه الأول هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بتغلبه على التعاون 3-0، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33.
وافتتح عبد الله معتوق التسجيل للشباب في الدقيقة 18، قبل أن يتعرض المدافع علي البليهي للطرد في الدقيقة 33.
ولم يتأثر الشباب بالنقص العددي، وأضاف البرازيلي ريكاردو ماتياس الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+6)، قبل أن يختتم البلجيكي يانيك كاراسكو الثلاثية في الدقيقة 85.
ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، في حين تجمد رصيد التعاون عند نقطتين.
وفي مباراة أخرى، خطف الرياض تعادلا متأخرا 1-1 من مضيفه الفيحاء.
وتقدم الفيحاء عبر البرازيلي لازارو فينيسيوس ماركيز في الدقيقة 16، قبل أن يدرك المصري محمود حسن "تريزيغيه" التعادل للرياض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).
ورفع الرياض رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 7 نقاط للفيحاء.
وتأجلت مباراة أبها والفيصلي إلى الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.