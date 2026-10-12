بالفيديو.. الشباب يكسر العقدة ويحقق فوزه الأول في 8 مباريات بالدوري السعودي

خبرني - حقق الشباب فوزه الأول هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، بتغلبه على التعاون 3-0، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة، رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33.

وافتتح عبد الله معتوق التسجيل للشباب في الدقيقة 18، قبل أن يتعرض المدافع علي البليهي للطرد في الدقيقة 33.