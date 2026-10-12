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مستوطن إسرائيلي يسمم ماعزا لهدف خبيث - فيديو

  • 12 أكتوبر 2026
  • 02:29
مستوطن إسرائيلي يسمم ماعزا لهدف خبيث فيديو

خبرني  - أظهرت مقاطع فيديو متداولة مستوطنا إسرائيليا ملثما يسمم ماعزا بطريقة مؤلمة، وهو ما كشف عن هدفه مسؤول محلي فلسطيني.

وتظهر مقاطع متداولة المستوطن يمسك برأس ماعز ويسكب في فمها مادة سائلة، وفي مقطع آخر تبدو الماعز ملقاة على الأرض وقد نفقت.

ووقعت الحادثة في قرية المغير شمال مدينة رام الله، وهي ليست الأولى من نوعها بحسب رئيس مجلس محلي القرية أمين أبو عليا في تصريح للجزيرة نت.

وتظهر الفيديوهات حركة لجنود إسرائيليين بينما يحاول المستوطن تسميم الماعز.

يقول أبو عليا إن قطيع الأغنام يعود للمستوطنين وربما يكون مسروقا من فلسطينيين، موضحا أن الهدف هو توجيه أصابع الاتهام لسكان قرية المغير بتسميمها واستدعاء الجيش والشرطة ومهاجمة السكان والتنكيل بهم.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بإغلاق طرقات واتهموا الفلسطينيين بذلك واستدعوا الجيش للهدف ذاته.

وشدد على أن الغرض من وراء كل ذلك خلق ذرائع لمهاجمة القرية وإغلاق مدخلها الوحيد ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم.

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