نتنياهو يعقد مشاورات أمنية سرية بشأن إيران

خبرني - يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعا تشاوريا أمنيا في القدس مع كبار المستشارين ومسؤولي الدفاع لمناقشة ملف وُصف بالسري، بحسب ما أفاد مكتب أحد الحاضرين لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن إيران، وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يرغب في تنفيذ عملية عسكرية قبل الانتخابات.

وصرّح ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي للقناة الـ13 قائلا: "نحن في حالة تأهب قصوى ومستعدون دائما لاحتمال حدوث مفاجأة أو سوء تقدير من جانب إيران".

إلى ذلك، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الاجتماع التشاوري الأمني سيركز على إيران واحتمالية توجيه ضربة عسكرية أمريكية.

وبحسب المصدر نفسه، لا يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن توجيه ضربة محدودة سيؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، مشيرين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشاركهم هذا الرأي، ولذلك يرجّحون أن يركز أي هجوم محتمل على الأصول المالية، لا سيما البرامج النووية والصاروخية.

وأفادت القناة بأنه حتى في حال تنفيذ ضربة محدودة، تقدر إسرائيل أن إيران ستشن هجوما كبيرا عليها، مؤكدة أن تل أبيب سترد بقوة.

وذكرت القناة الـ15 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أن نتنياهو وترمب أجريا عدة اتصالات هاتفية خلال الأسبوع الأخير، على خلفية التوترات مع إيران.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المتوقع صدور توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ضربة محتملة على إيران في الأيام المقبلة، وذلك فور استكمال نشر جميع الأصول العسكرية الأمريكية المتجهة إلى المنطقة.

وفي السياق، نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" مقالا للكاتبة ليلاخ شوفال، أشارت فيه إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران من دون مشاركة أمريكية، رغم استمرار التنسيق الاستخباراتي والعملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

وتتركز الاستعدادات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الصحيفة إن إسرائيل تراه تهديدا مستمرا، كما تستعد إسرائيل لخيارات توجيه ضربات استباقية واتخاذ تدابير دفاعية تحسبا لاحتمال محاولة طهران كسر عزلتها الاقتصادية، طبقا للكاتبة.