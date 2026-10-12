إيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين

خبرني - أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -مساء الأحد- استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله (الحوثيين).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحثا خلاله التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه، وفقا لوزارة الخارجية السعودية.

وبحسب الخارجية الإيرانية، فقد أعرب عراقجي عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن.

وشدد عراقجي على أن الأزمات القائمة في المنطقة لا يمكن حلها عسكريا، مؤكدا دعم طهران للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي.

جاء ذلك في ظل استمرار الحوثيين في استهداف البنية التحتية المدنية للسعودية، وكان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات وأضرار مادية.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليباند، الأحد، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية واعتداءات "مليشيا الحوثي" على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

وأكد ميليباند خلال الاتصال إدانة بريطانيا لأعمال العنف التي يشنها الحوثيين وتستهدف الداخل اليمني والمنشآت المدنية في المملكة، معربا عن تضامن بلاده مع كل من السعودية والحكومة اليمنية في مواجهة هذه الاعتداءات.

وفي السياق نفسه، تلقى بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره السوري أسعد الشيباني، الذي عبر عن إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الغاشمة لمليشيا الحوثي" التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن سوريا وأمن المنطقة بأسرها.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات عدة، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاق عملية "فجر اليمن"، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية.