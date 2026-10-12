تراجع اعداد الأردنيين الذين غادروا للسياحة بنسبة 9 %

خبرني - تراجعت أعداد الأردنيين الذين غادروا البلاد لغايات السياحة بنسبة 9 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج لغايات السياحة نحو 1.066 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 1.167 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 101.1 ألف مسافر، بحسب الغد.

وأظهرت الأرقام أن التراجع شمل خمسة أشهر من أصل الأشهر الثمانية، فيما سجلت ثلاثة أشهر ارتفاعا في أعداد المسافرين، هي كانون الثاني (يناير)، وأيار (مايو)، وآب (أغسطس)، ما أسهم في الحد من الانخفاض الإجمالي المسجل خلال الفترة.

وسجل شهر نيسان (أبريل) أعلى نسبة تراجع بين الأشهر الثمانية، إذ انخفض عدد الأردنيين المسافرين إلى الخارج بنسبة 38.2 %، ليبلغ 70.2 ألف مسافر، مقارنة بنحو 113.7 ألف مسافر خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وبانخفاض بلغ 43.5 ألف مسافر.

في المقابل، سجل شهر آب (أغسطس) ارتفاعا بنسبة 3 %، ليصل عدد المسافرين إلى 161.1 ألف مسافر، مقابل 156.4 ألف مسافر خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر آب (أغسطس) 2026 ارتفاعا بنسبة 4.1 %، ليصل إلى 204.8 مليون دولار، في حين سجل الإنفاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي انخفاضا بنسبة 5.9 %، ليبلغ 1,359 مليون دولار.

وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر قد أكدت في وقت سابق أن تركيا، بمختلف مناطقها، ومصر من أبرز الوجهات السياحية المفضلة لدى الأردنيين.

ويُذكر أن عدد الأردنيين المغادرين إلى الخارج لغايات السياحة خلال العام الماضي تجاوز 1.7 مليون مسافر، مقارنة بنحو 1.3 مليون مسافر خلال العام الذي سبقه، مسجلا ارتفاعا بنسبة 22.1 %، أو ما يعادل نحو 309 آلاف مسافر.