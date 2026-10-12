تنظيم الطاقة: %100 من عدادات الكهرباء في الأردن ذكية

خبرني - أكملت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء في الأردن تركيب العدادات الذكية في مختلف مناطق المملكة بجميع أنواع الاشتراكات، بحسب الناطق الإعلامي باسم الهيئة، د. تحرير القاق.

وقالت القاق إن نسبة انتشار العدادات الذكية في الأردن بلغت 100 % من إجمالي الاشتراكات العاملة، بعد أن استكملت شركات توزيع الكهرباء استبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية حديثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية قطاع الطاقةـ بحسب الغد.

بدأ مشروع استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بعدادات ذكية في الأردن عام 2022، وفق التقرير السنوي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعام 2024، فيما جاءت مراحل التوسع في تركيبه ضمن خطة التحول إلى الشبكات الذكية وتحديث قطاع الكهرباء في الأردن.

وأكدت أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يشكل أحد الحلول الإستراتيجية للحد من الفاقد الكهربائي بشقيه الفني وغير الفني، فضلا عن دوره في تقليل الأعطال ورفع كفاءة التشغيل، بالاستناد إلى أنظمة رقمية متطورة تتيح قراءة الاستهلاك وإصدار الفواتير بصورة آلية.

وبينت القاق أن العدادات الذكية توفر منظومة متكاملة لإدارة بيانات استهلاك الكهرباء، تبدأ بقراءة الكميات المستهلكة وتنتهي بإصدار الفواتير، إذ تتيح لشركات التوزيع مراقبة العدادات وقراءة بياناتها عن بُعد، كما تمكن المشتركين من متابعة استهلاكهم بصورة شبه لحظية، والتحكم فيه من خلال تعديل أنماط الاستخدام وترشيد الاستهلاك، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت، إن هذه العدادات ساعدت المستهلكين على مراقبة استهلاكهم وضبطه من خلال التطبيقات الإلكترونية التي توفرها شركات التوزيع، بما يمكنهم من تجنب الانتقال إلى شرائح تعرفة كهربائية أعلى. كما أسهمت في خفض الفاقد الكهربائي والحد من التلاعب وسرقات التيار الكهربائي، من خلال المؤشرات التي توفرها لرصد هذه الحالات والكشف عنها.

وأشارت القاق إلى أن العدادات الذكية أسهمت أيضا في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، بما يساعد على الحد من حالات فصل التيار الكهربائي، إلى جانب إتاحة إعادة التيار عن بُعد، خصوصا في الظروف الطارئة وأوقات الأعطال.

ويبلغ إجمالي اشتراكات عدادات الكهرباء المسجلة في الأردن نحو 2.5 مليون عداد، وفق آخر إحصاءات صادرة بهذا الشأن لعام 2024.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن الهيئة بلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة العام الماضي 1695 كيلو واط/ساعة مقارنة مع 1737 كيلو واط/ساعة العام الذي سبقه، بتراجع نسبته 2 %، فيما بلغ عدد العدادات الكهربائية التي تم اعتمادها في 2025 ما يقارب 952313 عدادا مقارنة مع 918449 عدادا العام الذي سبقه.

