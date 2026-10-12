100 شخص حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار في 10 أشهر

خبرني - كشفت وزارة الداخلية أن عدد الذين حصلوا على الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار بلغ 100 شخص خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026.

وقالت الوزارة إن عدد طلبات الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها بلغ قرابة 207 آلاف طلب تأشيرة.

وأضافت أن عدد طلبات الحصول على إذن الإقامة السنوية لمختلف الغايات قرابة 56 ألف طلب.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد السوريين الحاصلين على موافقة تأشيرة سياحية لزيارة المملكة لمدة محددة ومغادرتها بلغ قرابة 155 ألفا، القادمين منهم من سوريا 144 ألفا و 10.500 سوريين من حملة الوثائق الأوروبية.

وأعلنت الوزارة أن عدد قرارات إبعاد الأجانب عن أراضي المملكة لمخالفتهم التشريعات النافذة بلغ 17 ألف قرار.