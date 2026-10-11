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وزير الأمن الأميركي يدافع عن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود

  • 11 أكتوبر 2026
  • 23:48
وزير الأمن الأميركي يدافع عن بث إعدام منفذ هجوم فورت هود

خبرني - قلّل وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، الأحد، من المخاوف من أن يؤدي بث فيديو إعدام منفذ هجوم فورت هود، نضال حسن، إلى تغذية التطرف، مدافعاً عن خطة أثارت اعتراضات من سياسيين جمهوريين آخرين.

وقال مولين، خلال مقابلة مع قناة CBS رداً على سؤال بشأن احتمال أن يؤدي بث إعدام حسن رمياً بالرصاص إلى تحويله إلى "رمز" يلهم المتطرفين: "لا أرى في هذه المرحلة أي خطر متزايد على الإطلاق بسبب هذا الأمر". وأضاف: "أعتقد أن الناس بحاجة إلى أن يفهموا أنه إذا هاجمتم أميركا، فسوف نلاحقكم، وسنتأكد من أن العقوبة تتناسب مع الجريمة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على توصية وزير الدفاع بيت هيغسيث بإعدام حسن رمياً بالرصاص على يد فرقة من الجيش الأميركي. وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع، شون بارنل، على منصة "إكس": "لقد حل يوم الحساب لحسن أخيراً"، مشيراً إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين في الهجوم الذي شنه عام 2009.

يذكر أن نضال حسن هو منفذ هجوم وقع في قاعدة فورت هود العسكرية بولاية تكساس عام 2009، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
 

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